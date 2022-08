Inštitut 8. marec je v državni zbor vložil predloga zakonov o osnovni šoli in o šolski prehrani, s katerima želi vsem osnovnošolcem zagotoviti brezplačna kosila. Ta bi namreč po besedah predstavnikov inštituta morala soditi k brezplačni osnovni šoli. Kampanjo, ki so jo označili za najlepšo na svetu, so malce zafrkljivo poimenovali Za otroke gre (to geslo namreč radi uporabljajo zagovorniki tradic ...