Celjska plezalka Sara Čopar postala mladinska svetovna prvakinja Celje.info Mladi slovenski plezalci te dni tekmujejo na mladinskem svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v ameriškem Dallasu, kjer so podelili že prve komplete medalj. Na najvišjo stopničko se je na balvanih zavihtela celjska plezalka Sara Čopar (Športno plezalni odsek PD Celje Matica) in postala mladinska svetovna prvakinja. Michika Nagashima iz Japonske je bila druga in Italijanka Alessia Mabboni je bi ...

