Jennifer in Ben medene tedne preživljata v Italiji 24ur.com Zvezdniški par je za drugo poročno potovanje izbral nekaj destinacij v Italiji. Jennifer in Ben sta se po poročnem slavju v zvezni državi Georgia napotila k našim zahodnim sosedom, kjer so ju opazili med vožnjo na ladji ter ob sproščenem nakupovanju ob obali Komskega jezera.

