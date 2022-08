Vlada spremenila uredbo o načinu obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji elektrike v SPTE in iz OVE Energetika.NET Z dopolnjeno uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom (SPTE) in iz obnovljivih virov energije (OVE) se bo gospodinjskim odjemalcem in malim poslovnim odjemalcem električne energije za čas veljavnosti uredbe obračunavalo le 50 odstotkov prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v SPTE) in iz OVE, so po četrtkovi seji vlade sporočili z ministrstva za infrastrukturo (MzI). Ta ureditev bo predvidoma veljala od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023.

