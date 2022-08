Garnbretova in ostali najboljši Primorske novice V Kopru je vse nared za svetovno in domačo premiero tekmovanja svetovnega pokala v športnem plezanju na novi zunanji plezalni steni v sklopu športnega kompleksa Bonifika. 2. in 3. septembra se bodo v težavnostnem plezanju predstavili vsi najboljši športni plezalci in plezalke.

Sorodno



Oglasi