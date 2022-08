Na Goriškem sta se v torek sprla 50-letna moška. Med prepirom je eden od njiju z vrtnim orodjem večkrat udaril in hudo poškodoval drugega, ki so ga zaradi poškodb odpeljali v šempetrsko bolnišnico. Napadalca so z ovadbo zaradi poskusa uboja privedli pred kazenskega sodnika, ki je za osumljenca odredil pripor, so sporočili s PU Nova […]