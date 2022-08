Tudi po uvedbi portala v ZDL ostaja možnost klica in obravnave v ambulantah SiOL.net V ZD Ljubljana poudarjajo, da v ambulantah družinskih zdravnikov, kjer so komunikacijo prek elektronske pošte že nadomestili z novim spletnim portalom, ostaja možnost telefonskih klicev, prav tako portal ne nadomešča osebne obravnave. V javnosti so se namreč pojavili očitki glede možnosti dostopa starejših do zdravnika zaradi uvedbe portala.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Janez Sušnik

korona virus

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Janez Janša

Uroš Rotnik

Luka Mesec