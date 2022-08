Olimpijo zapuščata nogometaša, ki nosita zmaje globoko v srcu, rekord v Newcastlu SiOL.net Poletni prestopni rok se počasi bliža koncu. Pri ljubljanski Olimpiji so se poleg Mihaila Perovića in Lamineja Talla poslovili tudi od dolgoletnega branilca Matica Finka in vratarja Nejca Vidmarja. Maribor pa je predstavil novega igralca, dres državnega prvaka bo kot posojen igralec zagrebškega Dinama nosil 26-letni napadalno usmerjeni vezist Marko Tolić.

