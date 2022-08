Uprava Praškega gradu nagrado Jožeta Plečnika prvič namenila državniku – Borutu Pahorju RTV Slovenija V predsedniški palači so zaznamoval150-letnico rojstva arhitekta Jožeta Plečnika in počastili Plečnikovo leto 2022. Na slovesnosti so predsedniku republike Borutu Pahorju tudi izročili veliko nagrado Jožeta Plečnika, ki jo podeljuje Uprava Praškega gradu.

Sorodno Oglasi