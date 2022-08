Zahvaljujoč prejšnji vladi bodo letos vrtci in šole prejeli 47,5 milijona evrov proračunskih sredstev Demokracija Piše: Sara Kovač (Nova24tv) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi razpisa za sofinanciranje investicij v proračunskem obdobju 2021 – 2024 namenilo dobrih 61 milijonov evrov za izbranih 126 projektov, od tega 55 v vrtce in 71 v osnovno šolstvo. Letos je za naložbe v vrtce namenjenih 17,6 milijona evrov, za osnovno šolstvo pa 29,9 milijona evrov. Gre še za Janšev proračun, ki ...

