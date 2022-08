Nemci in Francozi odpirajo 'slovensko' skupino 24ur.com Skupina D svetovnega prvenstva je skupina, ki slovenske ljubitelje odbojke najbolj zanima. Francozi so druga reprezentanca sveta na uradni lestvici organizacije FIVB. Posledično so aktualni zmagovalci svetovne lige in olimpijski prvaki favoriti v skupini. A Nemci se s potjo v slovensko prestolnico zagotovo niso spopadli z mislijo na poraz. Prenos tekme na Kanalu A in VOYO se začne ob 17.20.

