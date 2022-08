Preozka cesta do Limbuškega nabrežja v Mariboru onemogoča razvoj, avtomobili parkirani kar v gozdu. Kako naprej? Večer Do Limbuškega nabrežja, kjer delujejo Drava Center, Čokoladna vas in restavracija Jack&Joe, vodi samo ena ozka cesta, ki predvsem ob koncu tedna ne more sprejeti vsega prometa.

Sorodno















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Oglasi Omenjeni Maribor

Večer Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Luka Mesec

Janez Janša

Uroš Rotnik