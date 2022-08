Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je danes obiskala nastanitveni center Logatec, v katerem so begunci iz Ukrajine in drugod. Zavzela se je za čim večjo vključenost otrok v šole pa tudi za ureditev brezplačnega javnega prevoza za prosilce za azil. To pravico imajo namreč Ukrajinci, ki so pod mednarodno zaščito, kar je diskriminatorno, meni. Vključevanje v šole, da se ne ukvarjajo s sovraštvom ...