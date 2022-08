Poslovil se je še en zvezdnik legendarne serije Maribor24.si V 86. letu starosti se je poslovil igralec Joe E. Tata, ki je bil najbolj znan po vlogi lastnika bistroja Nata v zelo znani ameriški seriji Beverly Hills. Kot je zapisal Ian Ziering, njegov soigralec v legendarni seriji, so imeli v zadnjem času kar nekaj izgub med ustvarjalci priljubljene serije. In Memory of Joe E.Tata❤September 13,1926-August 25,2022❤A True Legend!He will forever be remembered ...

