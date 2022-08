Celjski nogometaši so v 7. krogu prve nogometne lige dosegli drugo zmago in se vsaj do konca kroga zavihteli na tretje mesto na lestvici. To je bila druga zaporedna domača prvenstvena zmaga za Celjane. Celjani so tudi vodilno moštvo prvenstva po številu neodločenih izidov. Celjski nogometaši so drugo zaporedno domačo zmago dosegli v zadnjih sekundah tekme. Ko je že kazalo, da bodo zabeležili še p ...