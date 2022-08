Legendarni slovenski košarkar dobil bitko z zahrbtno boleznijo SiOL.net Legendarni slovenski košarkar in zaščitni glas prenosa tekem slovenske košarkarske reprezentance Peter Vilfan se je lani podal v najtežjo bitko življenja. Diagnosticirali so mu celično levkemijo, ki pa jo je nekdanji prvi kapetan slovenske izbrane vrste z vztrajnostjo in pozitivnostjo, ki sta ga krasili tudi na igrišču, premagal. Zdaj je povsem osredotočen na nov izziv, že naslednji teden bo odpotoval v Nemčijo, kjer bo za komentatorskim mikrofonom pospremil novo poglavje v zgodbi slovenskih košarkarjev.

