Nika Kovač izdaja račune Robertu Golobu: bo njegov dolg nje sploh kdaj poplačan (KOMENTAR) Reporter Bilo je sredi sedemdesetih let. Še dokaj mlad profesor matematike se je prvega septembra in prvo šolsko prvo uro na poti do svoje mize v razredu strojne tehnične šole ozrl po mizah in se nam zarežal: »Vidim, nabavili ste zvezke in knjige, mar ne veste, da

Oglasi