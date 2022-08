Leto 2023 bo znova nekoliko ‘bogatejše’ kar se tiče praznikov, ki so tudi dela prosti dnevi in padejo na delovni teden. Leta 2022 je na vikend padlo sedem praznikov, v letu 2023 bosta, izvzemši praznikov, ki so tradicionalno nedeljski, na vikend padla samo Novo leto in Dan državnosti. Preverite v razpredelnici, kako bodo v letu 2023 razporejeni prazniki, ki so tudi dela prosti dnevi: Prazniki v