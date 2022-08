Strogo zaupno – Med zaseženimi dokumenti v prostorih Trumpovega floridskega posestva Mar-a-Lago je bilo skupno 67 dokumentov z oznako “confidential”, 92 dokumentov z oznako “secret” in 25 dokumentov z oznako “top secret” topnews.si Pravosodno ministrstvo ZDA je danes objavilo sodni dokument, v katerem so podrobno opisani razlogi za preiskavo doma bivšega predsednika Donalda Trumpa na Floridi. Večino vsebine so zakrili, a je dokument vseeno pojasnil uraden razlog za preiskavo, osvetlil zasežene tajne dokumente in opozoril, da bi jih na Trumpovem posestvu lahko bilo še več. Justice Department releases […]...

Sorodno













































































































































































































Oglasi Omenjeni Donald Trump

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Primož Roglič

Luka Dončić

Goran Dragić