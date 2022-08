Bojan Cvjetićanin je povedal, da ga v življenju vodi ljubezen. Nič čudno, da je videti tako božansko. Poglejte si ga TOčnoTO.si Bojan Cvjetićanin je napisal romantično pesem in dvomimo, da gre samo za besede. Bojan Cvjetićanin se v zadnjem času pojavlja povsod, Joker Out imajo veliko koncertov, snemanjo novo ploščo in kmalu bomo videli nov videospot. Zato je vedno zelo zaseden in časa nima na pretek. Sklepamo, da mu manjka časa tudi za resnejšo ljubezen. Vsaj […] Bojan Cvjetićanin je povedal, da ga v življenju vodi ljubezen...

Sorodno























Oglasi