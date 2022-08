Novomeški župan Gregor Macedoni je sinoči na grmskem gradu stisnil roko novemu lavreatu literarne nagrade novo mesto, pesniku in tudi pisatelju Franciju Novaku iz Vidma v občini Dobrepolje. Slednjo z Ljubljano povezuje redna medkrajevna linija št. 78, z Novim mestom pa so ti zanimivi kraji, iz katerih sta odšla v svet tudi znamenita slikarja Tone in France Kralj, povezani bolj kot ne le z Dolenjs ...