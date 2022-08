Prva zmaga dneva Turkom, zvečer se bodo predstavili evropski prvaki SiOL.net Drugi dan svetovnega odbojkarskega prvenstva so z zanesljivo zmago s 3:0 nad Kitajsko odprli Turki. Tudi Nizozemci so brez izgubljenega niza premagali prvega nasprotnika, Egipt. Zvečer se bodo v Stožicah prvič predstavili evropski prvaki Italijani, ki so lani v finalu prvenstva stare celine razžalostili Slovence. Zahodni sosedi bodo prvo zmago iskali proti Kanadi. Slovenski odbojkarji so po petkov...

