Kandidate za predsednika republike lahko predlagajo poslanci, politične stranke in volivci. Če se kandidat za predsedniško funkcijo poteguje s podporo poslancev, potrebuje najmanj deset njihovih podpisov. Stranke lahko svoje kandidate predlagajo s podpisi najmanj treh poslancev ali tri tisoč volivcev. Če se kandidat na volitve poda samo s podporo volivcev, pa potrebuje najmanj pet tisoč podpisov volilnih upravičencev, ki jih je 1.696.893. Ti lahko podpise podpore oddajo na sedežih upravnih enot in krajevnih uradih, kjer so na voljo posebni obrazci.