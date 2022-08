Vučić odpovedal EuroPride v Srbiji, organizatorji zagotavljajo: Parada bo 24ur.com Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da se največja parada ponosa EuroPride septembra ne bo odvila v srbski prestolnici, kot so sprva načrtovali. Da je bila odločitev težka, saj da ne želi ogroziti pravic manjšin, je dejal ter dodal, da bi se "v nekem drugem, srečnejšem času dogodek lahko izvedel", a da zaradi napetosti s Kosovom to trenutno ni mogoče. Organizatorji dogodka so medtem ...

