V Nemčiji od začetka pandemije več kadilcev: tudi zaradi stresa in tesnobe 24ur.com Delež kadilcev v Nemčiji se je od začetka pandemije covida-19 znatno povečal, so pokazali podatki nacionalne raziskave o kadilskih navadah (Debra). Kadi že 34,5 odstotkov ljudi, starejših od 14 let, pred začetkom pandemije pa jih je kadilo 27 odstotkov. Trend bi lahko po mnenju vodje raziskave pripisali tudi porastu stresa in tesnobe.

