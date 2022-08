Na dražbo kitara B.B. Kinga in fotografije Marilyn Monroe 24ur.com Pri Guernsey's Auction bodo 21. septembra na spletni dražbi ponudili unikatne predmete iz pop kulture in zgodovine, med njimi kitaro legende bluesa B. B. Kinga in fotografije filmske zvezde Marilyn Monroe.

