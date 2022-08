Arktika bo dobila prvega ameriškega veleposlanika. 'Ključna mir in stabilnost' 24ur.com Združene države nameravajo imenovati novega veleposlanika. In sicer za Arktiko. Veleposlanik za posebne namene bo skrbel za pospeševanje politike ZDA v severnem polarnem območju, sodeloval pa bo s sedmimi arktičnimi državami ter s skupinami domorodcev in drugimi zainteresiranimi stranmi, je sporočil predstavnik ameriškega zunanje ministrstvo.

