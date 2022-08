Borrell: Srbija in Kosovo dosegla dogovor glede dokumentov 24ur.com Srbija in Kosovo sta dosegla dogovor glede dokumentov, ki jih bodo potniki potrebovali za prehajanje meje, je na spletu sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik Evropske unije Josep Borrell. EU naj bi namreč prejela zagotovila kosovskega premierja Albina Kurtija, da bodo lahko kosovski Srbi in vsi drugi državljani mejo lahko prehajali z osebnimi izkaznicami.

