Avstralec Jay Vine je zmagovalec osme etape kolesarske dirke po Španiji. S tem je prišel še do druge etapne zmage na Vuelti, potem ko je slavil že v četrtek. Slovenski as Primož Roglič je v etapi osvojil sedmo mesto in deloval bolje kot pred dvema dnevoma. V skupnem seštevku, v katerem vodi Belgijec Remco Evenepoel, je napredoval na tretje mesto.



