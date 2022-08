Trebanjci v zadnjem delu zapravili lepo prednost in "Evropo" odprli z remijem SiOL.net Rokometaši Kristianstada in Trima iz Trebnjega so se na današnji prvi tekmi uvodnega kroga evropske lige na Švedskem razšli z neodločenim izidom 33:33 (12:19). Povratna tekma bo 3. septembra v Trebnjem.

Sorodno



Oglasi