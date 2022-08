Koprčani osvojili Domžale, Olimpija še vedno brezhibna SiOL.net Sedmi krog 1. SNL, ki se je začel z visoko zmago Brava v Sežani, nadaljeval s slavjem Celja proti Gorici, končal pa se bo v nedeljo v Murski Soboti, prinaša kar nekaj zanimivih vprašanj. Vodilna Olimpija je tudi brez poškodovanega Matevža Vidovška danes zadržala stoodstotni izkupiček proti Radomljam (2:1), Koprčani pa so slavili v Domžalah (2:0). Branilec naslova Maribor bo v nedeljo poskušal prekiniti krizo in pozdraviti prvo zmago po več kot mesecu dni. Vijolice, ki so v četrtek sklenile evropsko sezono, čaka v derbiju kroga še kako zahtevno gostovanje pri Muri.

