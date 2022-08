Če NVO-ji vlagajo in pišejo zakone, sodelujejo v zakonodajnem postopku, potem niso več civilna družba, pravi sodnik Zobec Demokracija Piše: Sara Kovač / Nova24tv.si Vrhovni sodnik Jan Zobec je na Radiu Ognjišče odgovarjal na vprašanja o neodvisnosti slovenskih sodišč in medijev, o odločitvi ustavnega sodišča glede istospolnih porok in posvojitev ter o nevladnih organizacijah, ki vlagajo zakone. O odločitvi ustavnega sodišča glede istospolnih porok in posvojitev je vrhovni sodnik Jan Zobec med drugim povedal, da je na to temo pog ...

Sorodno

Oglasi