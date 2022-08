Svojci pogrešajo 43-letnega Zorana Miljevića iz Celja. Nazadnje so ga videli v petek, 26. avgusta, dopoldne, ko se je z električnim skirojem odpeljal od doma. Nosil je kratke jeans hlače in rdečo majico z dolgimi rokavi. Policija vse, ki so ga opazili, prosi za informacije. Zoran Miljević je visok okoli 175 centimetrov, je vitke postave in ima kratke črno-sive lase. Vse, ki so ga opazili, policija ...