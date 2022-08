Ogenj naj bo simbol apostolske gorečnosti! Radio Ognjišče Po včerajšnjem konzistoriju ima Katoliška cerkev dvajset novih kardinalov. Med obredom umestitve jim je papež Frančišek dal škrlatna pokrivala in kardinalske prstane, novi kardinali pa so obljubili zvestobo njemu in Cerkvi.



Sorodno







Oglasi