Jasmina in Boštjan Maček 19. na mešani ekipni tekmi na EP SiOL.net Slovenska strelca Jasmina in Boštjan Maček sta osvojila 19. mesto na mešani ekipni tekmi v trapu na evropskem prvenstvu v Larnaki. Boštjan Maček je v treh serijah zadel 69, njegova mlajša sestra Jasmina pa 66 letečih tarč. Skupno sta zadela 135 letečih tarč, v kvalifikacijah sta bila najboljša Safiye Temizdemir in Oguzhan Tuzun iz Turčije (147).

