Piše: Maruša Opeka Po požarih na Krasu se Slovenija to poletje spopada še z eno naravno katastrofo – sušo. Pomanjkanje padavin je zaradi klimatskih nihanj močno prizadelo kmetijstvo, ki si to sezono ne more obetati dobrega pridelka. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso) imamo v zadnjem 30-letnem obdobju po državi tople in zelo tople razmere. Izjemno toplo naj bi bilo na zahodu ...