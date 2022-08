Črnogorska turistična inšpekcija je danes zaprla hotel Loza v Budvi, ki ni imel dovoljenja za obratovanje, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Tam se je sicer s hrano zastrupilo 96 gostov hotela, med njimi naj bi bili tudi Slovenci. Na inšpekciji so sicer potrdili, da so omenjeni hotel v minulih treh mesecih zapečatili kar osemkrat, a so pečate na lastno pest odstranili, zaradi česar je inšpekc ...