Stožice se že polnijo v pričakovanju večernega spektakla 24ur.com Dvorana v Stožicah se že polni pred večernim spektaklom, ko se bodo pred 12 tisoč navijači pomerili evropski podprvaki Slovenci in Francozi, najboljši na lanskih olimpijskih igrah. Slovenski odbojkarji so se takoj po petkovi zmagi osredotočili na tokratne tekmece, ki so v vlogi favoritov. A če bosta sprejem in servis na visokem nivoju, nam lahko uspe, so pred srečanjem poudarjali v en glas. Preno...

