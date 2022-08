Razigrano dogajanje pred tekmo: cirkus, praznovanje rojstnih dni in odojek 24ur.com Pred nami je večer za novo odbojkarsko poslastico. Slovenski reprezentanti se bodo pred razprodanimi Stožicami pomerili z olimpijskimi prvaki Francozi. Na prizorišču tekme se že od 15. ure zbirajo najbolj zvesti navijači, ki so organizirali različne športne izzive in aktivnosti. V VIP loži Stožic pa se začenja predstavitev promocijske kampanje z naslovom Slovenija – dežela vrhunskih športnikov. Z...

