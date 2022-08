V iskanju delavcev Večer Kam so pravzaprav šli (in ostali) vsi delavci in zakaj strukturnega neskladja na trgu dela, ki je izpostavljeno že leta, ni bilo mogoče odpraviti, temveč se ponekod le še zaostruje?

Sorodno















































































































































































































































































































































Oglasi Omenjeni Večer Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Goran Dragić

Robert Golob

Borut Pahor

Tanja Fajon