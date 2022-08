Kmalu ne bo nikogar, ki bi učil matematiko? zurnal24.si Poklic profesorja je za matematiko in družbo nepogrešljiv, izpostavljajo na ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko. Profesor matematike lahko prepozna talente in jih usmerja na poti, da postanejo odlični matematiki. Opozarjajo pa na skromen vpis na magistrski študijski program pedagoška matematika.

Sorodno Oglasi Omenjeni korona virus

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Borut Pahor

Jelko Kacin

Tanja Fajon