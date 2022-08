Policisti zasegli več sadik rastlin: Sumijo, da gre za prepovedano drogo 24ur.com Idrijski policisti so v petek našli in zasegli več sadik rastlin, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo. Kršitvi so zaznali v dveh ločenih primerih, v prvem primeru pri moškem, v drugem pa pri ženski.

