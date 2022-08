V soboto popoldne je na Slavniku zaradi udara strele izgubil življenje pohodnik. Koprski policisti so bili malo po 17. uri obveščeni, da je bil pod hribom Slavnik najden mrtev moški. Na kraj so poleg policistov odšli še zdravnik in reševalne enote. Ugotovljeno je bilo, da je v 44-letnega moškega doma z Vrhnike med pohodom udarila strela, zaradi česar je ta na kraju umrl.