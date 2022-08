Kje so ženske na mariborski glasbeni sceni? se sprašuje festival RTV Slovenija Z odprtjem razstave platforme Artopolis v umetniški kavarni Kavenija se danes v Mariboru začenja 5. Festival skuštrane in bradati. Med drugim poskuša razčleniti, zakaj je na mariborski glasbeni sceni samo od 20 do 30 odstotkov žensk.

