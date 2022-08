Za slovenske gasilce do sedaj zbranih skoraj 830 tisoč evrov Lokalno.si V dobrodelni akciji zbiranja sredstev za slovenske gasilce je bilo do sedaj zbranih skoraj 830 tisoč evrov. Iskrena hvala vsem, ki ste in še boste darovali. Še vedno lahko donirate sredstva za nakup gasilske opreme prek SMS-sporočil ali spletnega obrazca. preberite več » ...

