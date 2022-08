Tržič ni več samo smučarsko mesto, postaja središče BMX-scene #foto SiOL.net Pretekli konec tedna so v prostorih BMX-parka Tržič izpeljali posebno tekmovanje Airbag contest zlatega čevlja, v katerem so se s svojimi triki v parih pomerili gorski in BMX-kolesarji. Na tekmovanju je nastopil tudi 17-letni Jaka Remec, trenutno najbolj vroče slovensko ime na BMX-sceni.

