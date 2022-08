Tratnik bo združil moči z Rogličem pri Jumbo Vismi 24ur.com Pri nizozemskem kolesarskem moštvu Jumbo Visma so tudi uradno potrdili, da so se dogovorili za dveletno sodelovanje s slovenskim kolesarjem Janom Tratnikom, ki se bo tako pridružil Primožu Rogliču. "Srečen in ponosen sem, da sem lahko postal član tako ugledne ekipe, kot je Jumbo Visma," je po podpisu pogodbe med drugim dejal Jan Tratnik.

Oglasi Omenjeni Idrija

Ljubljana

Primož Roglič Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Borut Pahor

Luka Dončić

Luka Mesec