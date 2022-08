Kraška ohcet - prireditev, ki se dotakne src Primorske novice Kraška ohcet je včeraj dosegla vrhunec. V cerkvici na Tabru je duhovnik Anton Bedenčič poročil letošnji kraški par, Ivana Kerpana in Dano Puric. V pridigi je izrazil veselje nad tolikšnim številom noš in izpostavil narodobudni pomen tega kulturno-etnografskega praznika, ki so ga letos obudili po devetih letih premora.

