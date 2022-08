Število šolarjev narašča, vse več pa jih začetek šolanja prestavi za eno leto 24ur.com Pred dijaki in učenci so še zadnji dnevi poletnih počitnic. V četrtek bodo znova sedli v šolske klopi in pri Statističnem uradu (SURS) so pripravili pregled preteklega šolskega leta v številkah. Kdaj je bilo v slovenskih šolah najmanj otrok? Koliko jih je tam danes? Kam se vpisujejo dijaki in kam dijakinje?

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Borut Pahor

Luka Dončić

Tanja Fajon