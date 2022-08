Na voljo testi za samotestiranje: obisk nekoliko povečan, težav ni 24ur.com V lekarnah so na voljo testi za samotestiranje za učence, dijake in študente. Pripada jim 10 testov na mesec, prevzamejo pa jih lahko s kartico zdravstvenega zavarovanja. Čeprav je obisk nekoliko povečan, težav pri izdaji za zdaj ni bilo, so nam sporočili iz Lekarniške zbornice Slovenije.

Sorodno























Oglasi